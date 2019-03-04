PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Героиня пропаганды “ДНР” перешла на сторону Украины: что известно о Светлане Дрюк

Светлана с позывным Ветерок, которая считалась народным героем “ЛДНР”, перешла на сторону Украины.

Героиня пропаганды “ДНР” перешла на сторону Украины: что известно о Светлане Дрюк

Женщина, которая воевала на стороне боевиков и считалась “героем Новороссии”, перешла на сторону Украины, написал журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

– Несмотря на высокую воинскую должность, карьеру, деньги и почести, женщина решила перейти на сторону Украины. По странному совпадению – сразу после того, как кто-то взорвал сразу восемь танков боевиков, стоявших рядком на полигоне, – написал Цаплиенко.

К слову, женщина соглашается работать с украинской контрразведкой и свидетельствовать во время Гаагского трибунала.

Факты ICTV ожидают ответа и подтверждения информации от ГУР Минобороны Украины.

Читайте: Силы ООС сбили на Донбассе российский беспилотник

Светлана Дрюк с позывным Ветерок – 40-летняя уроженка Донбасса. Она была командиром единственного женского танкового экипажа боевиков “ДНР”.

Светлана даже успела стать прообразом для главной героини пропагандистского фильма “Ополченочка”. Премьера ленты была намечена на 9 мая 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ, которого подозревают в причастности к крушению Boeing MH17.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Праздничный фейерверк: в районе Горловки взорвался склад боеприпасов “ДНР”
В Донецкой области вблизи пункта пропуска взорвалось авто – есть жертвы
Боевики “ДНР” захватили в плен украинца: Минобороны проверяет информацию
СБУ поймала на Донбассе бывшего боевика банды Бэтмен
Последствия выборов “ЛДНР”: замена Минского формата и абхазский сценарий
ОБСЕ зафиксировала под Луганском Грады и гаубицы
Вода с червями и угрозы. Как используют заключенных в тюрьмах “Л/ДНР”
Кто стал новым куратором “ЛДНР”
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка