Светлана с позывным Ветерок, которая считалась народным героем “ЛДНР”, перешла на сторону Украины.

Женщина, которая воевала на стороне боевиков и считалась “героем Новороссии”, перешла на сторону Украины, написал журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

– Несмотря на высокую воинскую должность, карьеру, деньги и почести, женщина решила перейти на сторону Украины. По странному совпадению – сразу после того, как кто-то взорвал сразу восемь танков боевиков, стоявших рядком на полигоне, – написал Цаплиенко.

К слову, женщина соглашается работать с украинской контрразведкой и свидетельствовать во время Гаагского трибунала.

Факты ICTV ожидают ответа и подтверждения информации от ГУР Минобороны Украины.

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Светлана Дрюк с позывным Ветерок – 40-летняя уроженка Донбасса. Она была командиром единственного женского танкового экипажа боевиков “ДНР”.

Светлана даже успела стать прообразом для главной героини пропагандистского фильма “Ополченочка”. Премьера ленты была намечена на 9 мая 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ, которого подозревают в причастности к крушению Boeing MH17.