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Шулявский мост перекроют с 16 марта. Как объехать (КАРТА)

Шулявский путепровод перекроют 16 марта для выполнения реконструкции.

Шулявский мост перекроют с 16 марта. Как объехать (КАРТА)

С 16 марта из-за перекрытия Шулявского путепровода движение транспорта будет организовано прилегающими улицами.

Об этом сообщает КГГА.

Работы по демонтажу начнутся с 17 марта. Движение транспорта на время ремонта в направлении Александра Довженко – Вадима Гетьмана будет происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.

На пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы, а также проспектом Победы до пересечения с улицей Гарматной установлен временный светофор.

По улице Гарматной и Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана.

Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана – Александра Довженко, то оно будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко.

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Улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку Индустриальный мост; со стороны улицы Елены Телиги улице Александра Довженко – конечную остановку Ивана Гонты.

Закончить ремонтные работы планируют в текущем году.

Ранее Факты ICTV публиковали первые фото проекта нового Шулявского моста.

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