С 17 марта 2019 года Шулявский мост закроют на ремонт, поэтому изменятся маршруты общественного транспорта.

Шулявский мост 17 марта 2019 года закрывают на ремонт. В связи с этим закрывается движение троллейбусов маршрутов №22, 27, 42 и вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

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Троллейбусы маршрута № 21к ул. Кадетский гай – Индустриальный путепровод.

Троллейбусы маршрута № 22к Международный аэропорт Киев (Жуляны) – Индустриальный путепровод.

Троллейбусы маршрута № 27к Жел. ст. Киев – Волынский – Индустриальный путепровод.

Троллейбусы маршрута № 27А ст. м. Почайна – ул. Дегтяревская.

Троллейбусы маршрута № 30К ул. Милославская – ул. Дегтяревская.

Троллейбусы маршрута № 42Д ст. м. Лыбедская – жел. ст. Киев -Волынский.

Автобусы маршрута № 27ТР ул. Дегтяревская – Индустриальный путепровод.

Троллейбусы маршрута № 30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее – ул. Дорогожицкая – ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) – ул. Дорогожицкая – ул. Юрия Ильенко – ст. м. Лукьяновская – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский – Севастопольская площадь – далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту.

Автобусы маршрута № 2 Улица Булгакова – улица Шолуденко в направлении ул. Шолуденко трассой от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее – ул. Николая Василенко – ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.