Шулявський шляхопровід перекрили в ніч на 16 березня для виконання реконструкції. Як об’їхати Шулявський міст у Києві, розкажуть Факти ICTV.

З 16 березня через перекриття Шулявського шляхопроводу рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями.

Роботи з демонтажу почнуться з 17 березня. Рух транспорту на час ремонту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги.

На перетині вулиці Петра Нестерова та проспекту Перемоги, а також проспектом Перемоги до перетину з вулицею Гарматною встановлено тимчасовий світлофор.

Вулицею Гарматною та Виборзькою забезпечується виїзд на вулицю Вадима Гетьмана.

Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка.

Читайте: Ремонт Шулявського моста: як зміниться рух транспорту

Вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку Індустріальний міст; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку Івана Гонти.

Закінчити ремонтні роботи планують в поточному році.

Раніше Факти ICTV публікували перші фото проекту нового Шулявського моста.