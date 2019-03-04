Сегодня, 4 марта, стартует программа монетизации субсидий. Первыми деньги получат пенсионеры. Факты ICTV разобрались, как получить субсидию деньгами.

4 марта для пенсионеров стартует выплата живых денег в рамках программы по монетизации субсидий.

Получить деньги они смогут, как и пенсию через Ощадбанк, на почте или доставкой на дом.

Как работает программа монетизации субсидий

Субсидиантам нужно полностью оплатить коммунальные услуги. Каждому начисляется субсидия определенного размера.

Средний размер субсидии составляет 1681 грн

Украинцы, которые не являются пенсионерами, начнут получать выплаты с 12 марта.

– Те, кто, не получает пенсии, смогут получить наличные средства после 12 марта в любом отделении Ощадбанка, как денежный перевод. Или смогут получить на текущие счета в любое удобное время. Это значит, что не надо идти в отделение 12 марта, а до конца месяца, – сказал глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Получатели живых денег получат СМС-сообщение, в котором будет информация о размере субсидии. Перед выплатой субсидиант получит сообщение на почту о начале процесса монетизации, в котором будут указаны: сума, номер персонального счета и инструкция относительно того, как проводить оплату услуг.

Кто получит субсидию наличными

Выплаты наличными в марте получат “старые” субсидианты – то есть те украинцы, которым назначена субсидия с 2018 года. Система будет работать так: в марте придут наличные для оплаты платежек за февраль, в апреле для погашения долгов за март и т.д.

Для субсидиантов, которые оформили помощь в 2019, существует другая система ее получения: на имя потребителя в Ощадбанке открывают счет, субсидию перечисляют на него, а деньги за коммуналку списываются автоматически.

Как получить субсидию деньгами

Пенсионеры. В Украине 70% получателей субсидий – это пенсионеры. Кабмин решил выплачивать им компенсацию вместе с пенсией. Часть пенсионеров получат субсидии на карточки Ощадбанка, а остальные, кто не имеет банковских карт, получат деньги на руки через доставщиков Укрпочты.

Люди, которые не получают пенсии. 30% субсидиантов для получения помощи нужно идти в отделение Ощадбанка. При этом с собой обязательно придется взять паспорт и идентификационный код.

Те, кто оформили субсидию в 2019. Получить остаток “новые” субсидианты смогут только в конце отопительного сезона. Его выплатят также в Ощадбанке наличными.

Читайте: В Тернополе пенсионерку будут судить за незаконные субсидии

На что можно потратить субсидию

Пример: семья должна заплатить коммуналку за февраль 1100 грн, а субсидию получила в размере 1600 гривен. 500 грн остатка люди могут потратить на собственные нужды – оплатить другие счета, или приобрести продукты.

Главное помнить, что право на субсидию отберут, если у семьи будет долг за коммуналку больше одного месяца, или если он превысит общую сумму в 340 грн.

Как сообщалось, в Нацбанке спрогнозировали влияние от выплат субсидий деньгами на уровень инфляции в Украине.