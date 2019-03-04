Сьогодні, 4 березня, стартує програма монетизації субсидій. Першими гроші отримають пенсіонери. Факти ICTV розібралися, як отримати субсидію грошима.

4 березня для пенсіонерів стартує виплата живих грошей у рамках програми по монетизації субсидій.

Отримати гроші вони зможуть, як і пенсію через Ощадбанк, на пошті або доставкою додому.

Як працює програма монетизації субсидій

Субсідіантам потрібно повністю оплатити комунальні послуги. Кожному нараховується субсидія певного розміру.

Середній розмір субсидії становить 1681 грн

Українці, які не є пенсіонерами, почнуть отримувати виплати з 12 березня.

– Ті, хто, не отримує пенсії, зможуть отримати готівкові кошти після 12 березня в будь-якому відділенні Ощадбанку як грошовий переказ. Або зможуть отримати на поточні рахунки в будь-який зручний час. Це означає, що не треба йти у відділення 12 березня, а до кінця місяця, – сказав глава Мінсоцполітики Андрій Рева.

Одержувачі живих грошей отримають СМС-повідомлення, в якому буде інформації про розмір субсидії. Перед виплатою субсідіант отримає повідомлення на пошту про початок процесу монетизації, в якому будуть вказані: сума, номер персонального рахунку та інструкція щодо того, як проводити оплату послуг.

Хто отримає субсидію готівкою

Виплати готівкою в березні отримають “старі” субсидіанти – тобто ті українці, яким призначено субсидію з 2018 року. Система працюватиме так: у березні прийде готівка для оплати платіжок за лютий, у квітні для погашення боргів за березень і т.д.

Для субсидіантів, які оформили допомогу в 2019, існує інша система її отримання: на ім’я споживача в Ощадбанку відкривають рахунок, субсидію перераховують на нього, а гроші за комуналку списуються автоматично.

Як отримати субсидію грошима

Пенсіонери. В Україні 70% отримувачів субсидій – це пенсіонери. Кабмін вирішив виплачувати їм компенсацію разом із пенсією. Частина пенсіонерів отримають субсидії на картки Ощадбанку, а решта, хто не має банківських карток, отримають гроші на руки через доставщиків Укрпошти.

Люди, які не отримують пенсії. 30% субсидіантів для отримання допомоги доведеться йти до відділення Ощадбанку. При цьому з собою обов’язково доведеться взяти паспорт та ідентифікаційний код.

Ті, хто оформили субсидію в 2019. Отримати залишок “нові” субсидіанти зможуть лише у кінці опалювального сезону. Його виплатять також в Ощадбанку готівкою.

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На що можна витратити субсидію

Приклад: сім’я має сплатити комуналки за лютий 1100 грн, а субсидію отримала в розмірі 1600 гривень. 500 грн залишку люди можуть витратити на власні потреби – сплатити інші рахунки чи придбати продукти.

Головне – пам’ятати, що право на субсидію відберуть, якщо сім’я матиме борг за комуналку більше одного місяця, або якщо він перевищить загальну суму в 340 грн.

Як повідомлялося, у Нацбанку спрогнозували вплив від виплат субсидій грошима на рівень інфляції в Україні.