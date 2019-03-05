Выплаты для многодетных семей, где родился третий ребенок, вырастут на 1,5 тыс грн в месяц от первоначальной суммы.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на Совете регионального развития Днепропетровской области.
– Мы заботимся о многодетных семьях, поэтому дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке мы будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка, – сказал Порошенко.
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Президент подчеркнул, что такое финансовое решение не будет одноразовым, а продлится на постоянной основе.
– Каждый гражданин Украины должен почувствовать на себе возрастающую экономику, – подытожил президент.
Украинским семьям будут выплачивать помощь до тех пор, пока ребенок не достигнет школьного возраста.
Напомним, какие виды и размеры выплат на детей в Украине будут в 2019 году.