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Державна допомога багатодітнім сім’ям зросте на 1,5 тис. грн – Порошенко

Виплати для багатодітних сімей, де народилася третя дитина, зростуть на 1,5 тис грн в місяць від початкової суми.

Державна допомога багатодітнім сім’ям зросте на 1,5 тис. грн – Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку Дніпропетровської області.

– Ми дбаємо про багатодітні родини, тому додатково до раніше гарантованої державою підтримки ми виплачуватимемо родині по 1,5 тис. грн – прожитковий мінімум на кожну третю, четверту, п’яту дитину, – сказав Порошенко.

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Президент наголосив, що таке фінансове рішення не буде одноразовим, а триватиме на постійній основі.

– Кожен громадянин України повинен відчути на собі зростання економіки, – підсумував президент.

Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку.

Нагадаємо, які види і розміри виплат на дітей в Україні будуть у 2019 році.

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