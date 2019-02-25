Допомогу за третю дитину виплачуватимуть до настання шкільного віку.
Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу за третю дитину.
З такою ініціативою виступив президент України Петро Порошенко, передають Українські Новини.
Згідно з рішенням, багатодітні сім’ї повинні будуть щомісячно отримувати виплату в розмірі прожиткового мінімуму. Так відбуватиметься до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку.
У майбутньому допомогу виплачуватимуть до 16 років, обіцяє президент.
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За його словами, така ініціатива покликана стати стимулом для підвищення народжуваності в Україні.
Нагадаємо, які види і розміри виплат на дітей в Україні будуть у 2019 році.
Фото: orestligetka
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