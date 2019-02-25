PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Українці зможуть отримати щомісячну допомогу за третю дитину/

Українці зможуть отримати щомісячну допомогу за третю дитину

Допомогу за третю дитину виплачуватимуть до настання шкільного віку.

Українці зможуть отримати щомісячну допомогу за третю дитину

Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу за третю дитину.

З такою ініціативою виступив президент України Петро Порошенко, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням, багатодітні сім’ї повинні будуть щомісячно отримувати виплату в розмірі прожиткового мінімуму. Так відбуватиметься до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку.

У майбутньому допомогу виплачуватимуть до 16 років, обіцяє президент.

Читайте: Муніципальна няня: кому дадуть допомогу і як отримати гроші

За його словами, така ініціатива покликана стати стимулом для підвищення народжуваності в Україні.

Нагадаємо, які види і розміри виплат на дітей в Україні будуть у 2019 році.

Фото: orestligetka

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко розповів анекдот і станцював на молодіжному форумі
Порошенко розповів про роботу мрії
Порошенко: Членство в ЄС і НАТО гарантує свободу від диктатури РФ
Пенсіонери отримають 2,4 тис. грн за невиплачену індексацію
13,6 млрд грн від євроблях підуть на індексацію пенсій – Порошенко
Порошенко назвав двох головних ворогів України
Донбас визнано найбільш замінованим регіоном у світі
Майданчик для ракет РФ: Порошенко розповів, скільки військових і техніки у Криму
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка