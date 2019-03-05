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Семейные врачи и амбулатории в городах Украины (КАРТА)

В Украине появилась электронная карта семейных врачей и медицинских учреждений, где можно получить первичную медицинскую помощь.

Семейные врачи и амбулатории в городах Украины (КАРТА)

На сайте Национальной службы здоровья Украины можно просмотреть электронную карту учреждений первичной медицинской помощи и врачей-ФЛП.

На карте можно найти все заведения и врачей, которые заключили договор с НСЗУ, распределение коммунальных и частных медучреждений и врачей-ФЛП по регионам, количество деклараций, которые заключил врач (поиск можно осуществлять по фамилии или специальности врача) и распределение деклараций по возрастным группам, полу и по специальностям врача.

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Кроме того, с помощью карты можно найти ближайшую амбулаторию к работе или дому.

Ранее Факты ICTV писали о том, в каких частных клиниках можна выбрать семейного врача.

Фото:  Unsplash

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