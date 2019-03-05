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Сімейні лікарі та амбулаторії в містах України (КАРТА)

В Україні з’явилася електронна карта сімейних лікарів та медичних закладів, де можна отримати первинну медичну допомогу.

Сімейні лікарі та амбулаторії в містах України (КАРТА)

На сайті Національної служби здоров’я України можна переглянути електронну карту установ первинної медичної допомоги та лікарів-ФОПів.

На карті можна знайти всі заклади та лікарів, які уклали договір з НСЗУ, розподіл комунальних та приватних медзакладів та лікарів-ФОПів по регіонах,  кількість декларацій, які уклав лікар (пошук можна здійснювати за прізвищем чи спеціальністю лікаря) та розподіл декларацій за віковими групами, статтю і за спеціальностями лікаря.

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Крім того, за допомогою мапи можна знайти найближчу амбулаторію до роботи або дому.

Раніше Факти ICTV писали про те, у яких приватних клініках можна обрати сімейного лікаря.

Фото: Unsplash

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