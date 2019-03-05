В Україні з’явилася електронна карта сімейних лікарів та медичних закладів, де можна отримати первинну медичну допомогу.

На сайті Національної служби здоров’я України можна переглянути електронну карту установ первинної медичної допомоги та лікарів-ФОПів.

На карті можна знайти всі заклади та лікарів, які уклали договір з НСЗУ, розподіл комунальних та приватних медзакладів та лікарів-ФОПів по регіонах, кількість декларацій, які уклав лікар (пошук можна здійснювати за прізвищем чи спеціальністю лікаря) та розподіл декларацій за віковими групами, статтю і за спеціальностями лікаря.

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Крім того, за допомогою мапи можна знайти найближчу амбулаторію до роботи або дому.

Раніше Факти ICTV писали про те, у яких приватних клініках можна обрати сімейного лікаря.

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