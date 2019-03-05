PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні відкриють жіночий монастир – рішення ПЦУ

Синод Православної церкви України прийняв рішення відкрити Благовіщенський жіночий монастир.

пцу

Синод Православної церкви України прийняв рішення відкрити Благовіщенський жіночий монастир, йдеться в тексті, опублікованому в журналі №14 засідання Священного Синоду.

Благовіщенський жіночий монастир буде знаходитися в Дніпрі, по вулиці Рилєєва, 36.

Читайте: В окупованому Криму затримали архієпископа ПЦУ

Рішення було прийнято на прохання єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона.

Нагадаємо, Факти ICTV писали скільки парафій УПЦ (МП) перейшло в ПЦУ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Затриманого у Криму архієпископа ПЦУ Климента відпустили
З порушенням норм і правил! За що затримали архієпископа ПЦУ у Криму
В окупованому Криму затримали архієпископа ПЦУ
Священика ПЦУ депортували з окупованого Донецька
Надання томосу та створення ПЦУ вивчатимуть у школі
В ОРДЛО хочуть конфіскувати майно ПЦУ і депортувати священиків – Епіфаній
Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)
Кіпрська церква повністю підтримала ПЦУ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка