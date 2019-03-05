За январь и февраль 2019 года Украина выплатила по долгам более $2 млрд.

За январь и февраль 2019 года Украина выплатила по долгам более $2 млрд, сообщает пресс-служба НБУ.

В феврале Украина выплатила $1,2 млрд по долгам. Из-за этого снизились международные валютные резервы.

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В частности, $837,8 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа (771,2 млн долларов) и других обязательств в иностранной валюте.

Кроме того, правительство и НБУ вернули МВФ $447,6 млн. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения облигаций в иностранной валюте, которые составили $302,7 млн.

Напомним, МВФ прогнозирует, что ВВП Украины значительно вырастет за два года.