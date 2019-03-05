За січень і лютий 2019 року Україна виплатила за боргами понад $2 млрд.

За січень і лютий 2019 року Україна виплатила за боргами понад $2 млрд, повідомляє прес-служба НБУ.

У лютому Україна виплатила $1,2 млрд за боргами. З-за цього знизилися міжнародні валютні резерви.

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Зокрема, $837,8 млн було направлено на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики (771,2 млн. доларів) та інших зобов’язань в іноземній валюті.

Крім того, уряд та НБУ повернула МВФ $447,6 млн. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення облігацій в іноземній валюті, які склали $302,7 млн.

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що ВВП України значно зросте за два роки.