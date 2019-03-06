Национальная полиция и Служба безопасности Украины пытались осуществить рейдерский захват предприятия в пгт. Березанка.

Директор компании Анатолий Старицын рассказал, что Национальная полиция и Служба безопасности Украины пытались заблокировать работу одного из предприятий Николаевской области, принадлежащих Китайской национальной группе строительных материалов (CNBM), что могло быть частью рейдерской атаки на компанию. На территории ООО Восход Солар были проведены обыски, компанию безосновательно пытаются обвинить в мошенничестве.

По его словам, 1 марта сотрудники НП и СБУ провели обыски на территории производственной площадки компании в пгт. Березанка Николаевской области.

– Также была попытка отключения действующей электростанции на основании постановления Печерского суда, которое не вступило в силу, об аресте и запрете на эксплуатацию всего имущества, – отметил Старицын.

Директор компании считает, что такие действия силовиков являются давлением на менеджмент и акционеров компании с целью остановки электростанции.

– Основанием для такого давления является попытка криминализировать хозяйственный спор между ООО Восход Солар и ФК Веста. Она приобрела активы кредитора компании и теперь пытается получить контроль над ее имуществом, несмотря на то, что наши займы перед банком-кредитором погашены. Сегодня наш спор находится в судах, ни по одному делу не вынесено вступившее в силу решение. При этом нас пытаются обвинить в мошенничестве и уже завели уголовное дело. Наиболее вероятной реальной причиной мы видим попытку рейдерской атаки, – рассказал Старицын.

В частности, он отметил, что компании вменяется умышленное выведение из-под залога части активов (фотогальванических элементов) с целью избежать оплаты по кредиту, а также передача оборудования в залог двум банкам одновременно. Кроме того, компанию пытаются обвинить в том, что она умышленно вмонтировала фотогальванические элементы в солнечные панели, чтобы они из оборудования перешли в категорию недвижимости и не могли быть взысканы.

Старицын подчеркнул, что при этом ни один из этих фактов не соответствует действительности, что подтверждено в судах юристами.

– Элементы из-под залога не выводились, в залог второму банку переданы элементы другого производителя, а не указанные в постановлении суда, банк уже принимал в залог смонтированные панели, поэтому утверждать, что мы умышленно их монтировали – нонсенс, – считает директор Восход Солар.

Он также подчеркнул, что арест и запрет на использование всего имущества на двух площадках предприятия является нарушением законодательства. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, арест может быть наложен только на имущество, которое является предметом спора (на одной площадке), а другие ограничительные меры не должны влиять на работу предприятия. В то же время запрет на использование оборудования прямо нарушает это требование и является чрезмерным.

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Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.

По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт-час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств.

Напомним, в Черкассах застрелили директора агропредприятия.