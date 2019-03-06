Національна поліція і Служба безпеки України намагалися здійснити рейдерське захоплення підприємства в смт. Березанка.

Директор компанії Анатолій Старіцин розповів, що Національна поліція і Служба безпеки України намагалися заблокувати роботу одного з підприємств Миколаївської області, яке належить Китайській національній групі будівельних матеріалів (CNBM), що могло бути частиною рейдерської атаки на компанію. На території ТОВ Восход Солар були проведені обшуки, компанію безпідставно намагаються звинуватити в шахрайстві.

За його словами, 1 березня співробітники НП і СБУ провели обшуки на території виробничого майданчика компанії в смт. Березанка Миколаївської області.

– Також була спроба відключення діючої електростанції на підставі постанови Печерського суду, яка не набрала чинності, про арешт і заборону на експлуатацію всього майна, – зазначив Старіцин.

Директор компанії вважає, що такі дії силовиків є тиском на менеджмент і акціонерів компанії з метою зупинки електростанції.

– Підставою для такого тиску є спроба криміналізувати господарський спір між ТОВ Восход Солар і ФК Веста. Вона придбала активи кредитора компанії і тепер намагається отримати контроль над її майном, не дивлячись на те, що наші позики перед банком-кредитором погашені. Сьогодні наш спір знаходиться в судах, ні в одній справі не ухвалено рішення, яке б вступило в силу. При цьому нас намагаються звинуватити в шахрайстві і вже завели кримінальну справу. Найбільш ймовірною реальною причиною ми бачимо спробу рейдерської атаки, – розповів Старіцин.

Зокрема, він зазначив, що компанії інкримінується умисне виведення з-під застави частини активів (фотогальванічних елементів) з метою уникнути оплати по кредиту, а також передача обладнання в заставу двом банкам одночасно. Крім того, компанію намагаються звинуватити в тому, що вона навмисне вмонтувала фотогальванічні елементи в сонячні панелі, щоб вони з обладнання перейшли в категорію нерухомості і не могли бути стягнуті.

Старіцин підкреслив, що при цьому жоден з цих фактів не відповідає дійсності, що підтверджено в судах юристами.

– Елементи з-під застави не виводилися, в заставу другому банку передані елементи іншого виробника, а не зазначені в постанові суду, банк уже приймав у заставу змонтовані панелі, тому стверджувати, що ми навмисне їх монтували – нонсенс, – вважає директор Восход Солар.

Він також підкреслив, що арешт і заборона на використання всього майна на двох майданчиках підприємства є порушенням законодавства. Згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, арешт може бути накладено тільки на майно, яке є предметом спору (на одному майданчику), а інші обмежувальні заходи не повинні впливати на роботу підприємства. У той же час заборона на використання обладнання прямо порушує цю вимогу і є надмірною.

Читайте: Служба безпеки України запобігла замаху на голову Миколаївської області

CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 в світі по виробництву цементу, гіпсокартону та скловолокна. У бізнес групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами та ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.

За результатами 2018 року, 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 млн кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для більш 70 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, у Черкасах застрелили директора агропідприємства.