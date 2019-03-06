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Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с президентских выборов

Представитель политической партии Воины АТО Сергей Кривонос заявил об отказе от участия в президентских выборах.

Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с президентских выборов

Командующий Сил специальных операций ВСУ принял такое решение, после рабочего визита в США. Об этом заявил сам Кривонос.

– Я не имею морального права быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают другие кандидаты. Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг.

Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны РФ слишком большая, мне пришлось принять решение о снятии своей кандидатуры, – написал полковник ВСУ.

Также он попросил не искать в этом предательства, потому что делает это в интересах граждан и будущего Украины. И считает ошибочным, решение менять действующего главнокомандующего.

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– Как воин и боевой офицер знаю что такое честь и достоинство, что такое принять взвешенное и важное решение на кону которого стоит жизнь человека, а в данном случае нашей страны, – подчеркнул военный.

Напомним, Андрей Садовый снял свою кандидатуру на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.

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