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Сергій Кривонос знімає свою кандидатуру з президентських виборів

Представник політичної партії Воїни АТО Сергій Кривонос заявив про відмову від участі у президентських виборах.

Сергій Кривонос знімає свою кандидатуру з президентських виборів

Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ прийняв таке рішення, після робочого візиту до США. Про це заявив сам Кривонос.

– Я не маю морального права бути дешевим популістом та забивати людям голову пустими обіцянками, як це роблять  інші кандидати. Я виважено оцінюю кожен свій крок.

Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони РФ занадто велика, мені довелося прийняти рішення стосовно зняття своєї кандидатури, – написав полковник ЗСУ.

Також він попросив не шукати у цьому зраду, бо робить це на користь громадян та майбутнього України. І вважає хибним, рішення змінювати чинного головнокомандувача.

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– Як воїн та бойовий офіцер знаю що таке честь та гідність, що таке прийняти виважене та важливе рішення на кону якого стоїть життя людини, а в даному випадку нашої країни, – наголосив військовий.

Нагадаємо, Андрій Садовий  зняв свою кандидатуру на виборах президента на користь Анатолія Гриценка.

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