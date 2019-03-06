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Украина оказалась в четверке стран с самым дешевым интернетом

Украина заняла четвертое место в рейтинге с cамым дешевым мобильным интернетом в мире.

Украина оказалась в четверке стран с самым дешевым интернетом

Украина заняла четвертое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

Об этом сообщает исследование Worldwide mobile data pricing.

По данным исследования, стоимость мобильного интернета в Украине составляет $0,51 за гигабайт.

Самый дешевый мобильный интернет в Индии, где средняя цена одного гигабайта мобильных данных $0,26.

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На втором месте в исследовании оказался Киргистан с ценой $0,27, а на третьем – Казахстан, где стоимость за гигабайт составляет $0,49.

К слову, самый дорогой мобильный интернет в Зимбабве (средняя стоимость $75 за гигабайт), Греции (почти $33), Чаде ($23) и Швейцарии (более $20).

Ранее Факты ICTV писали о том, как удалить личные данные из интернета.

Фото: Unsplash

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