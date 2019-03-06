Україна посіле четверте місце у рейтингу з найдешевшим мобільним інтернетом у світі.

Україна зайняла четверте місце у рейтингу найдешевшого мобільного інтернету після Індії, Киргистану та Казахстану.

Про це повідомляє дослідження Worldwide mobile data pricing.

За даними дослідження, вартість мобільного інтернету в Україні становить $0,51 за гігабайт.

Найдешевший мобільний інтернет у Індії, де середня ціна одного гігабайта мобільних даних $0,26.

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На другому місці у дослідженні опинився Киргистан з ціною $0,27, а на третьому – Казахстан, де вартість за гігабайт складає $0,49.

До слова, найдорожчий мобільний інтернет у Зімбабве (cередня вартість $75 за гігабайт), Греції (майже $33), Чаді ($23) та Швейцарії (понад $20).

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