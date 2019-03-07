Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что нового главу Нафтогаза ждет рыночная зарплата.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что контракт с новым главой Нафтогаза будут заключать на новых условиях.

По его словам, в нем будет предусмотрена рыночная зарплата, а не заоблачная. Также в контракте будут определены конкретные задачи менеджмента Нафтогаза.

Гройсман добавил, что отделение газотранспортной системы, решение по которой было принято еще 1 июля 2016 года до сих пор не осуществлено и станет одним из заданий в контракте.

Кроме того, Нафтогазу придется увеличить добычу газа, чтобы Украина могла отказаться от импорта газа и снизить цену на ресурс.

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В новом контракте с главой Нафтогаза будет прописан конкретный план работы на 2019 год.

К слову, Кабинет министров решил не продлевать контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым.