PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Новий контракт з головою Нафтогазу – Гройсман розповів подробиці

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на нового главу Нафтогазу чекає ринкова зарплата.

Новий контракт з головою Нафтогазу – Гройсман розповів подробиці

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що контракт з новим главою Нафтогазу укладатимуть на нових умовах.

За його словами, у ньому буде передбачена ринкова зарплата, а не захмарна. Також у контракті будуть визначені конкретні завдання менеджменту Нафтогазу.

Гройсман додав, що відокремлення газотранспортної системи, рішення щодо якого було прийнято іще 1 липня 2016 року, до цих пір не здійснене і стане одних із завдань у контракті.

Крім того, Нафтогазу доведеться збільшити видобування газу, аби Україна могла відмовитися від імпорту газу і знизити ціну на ресурс.

Читайте: Гаазький арбітраж проти Росії: Нафтогаз заявив про перемогу

В новому контракті з главою Нафтогазу буде прописаний конкретний план роботи на 2019 рік.

До слова, Кабінет міністрів вирішив не продовжувати контракт з головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим.

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кабмін не продовжив контракт з головою Нафтогазу Коболєвим
Норму споживання газу для населення знову знизили
Гройсман пообіцяв примусове лікування залежним від соцмереж міністрам
У РФ не визнали перемогу Нафтогазу у Гаазі по активам у Криму
Гаазький арбітраж проти Росії: Нафтогаз заявив про перемогу
У Смілі можуть вимкнути тепло через нові борги перед Нафтогазом
Ми змусимо Нафтогаз поставити лічильники газу безкоштовно – Гройсман
Росія відкриває собі шлях для повноцінної агресії – глава Нафтогазу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка