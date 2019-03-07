Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на нового главу Нафтогазу чекає ринкова зарплата.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що контракт з новим главою Нафтогазу укладатимуть на нових умовах.

За його словами, у ньому буде передбачена ринкова зарплата, а не захмарна. Також у контракті будуть визначені конкретні завдання менеджменту Нафтогазу.

Гройсман додав, що відокремлення газотранспортної системи, рішення щодо якого було прийнято іще 1 липня 2016 року, до цих пір не здійснене і стане одних із завдань у контракті.

Крім того, Нафтогазу доведеться збільшити видобування газу, аби Україна могла відмовитися від імпорту газу і знизити ціну на ресурс.

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В новому контракті з главою Нафтогазу буде прописаний конкретний план роботи на 2019 рік.

До слова, Кабінет міністрів вирішив не продовжувати контракт з головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим.