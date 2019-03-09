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Факты / Украина

На Тарасовой горе вручили Шевченковские премии 2019 – список лауреатов

Премии имени Тараса Шевченко в 2019 году получили режиссер Роман Бондарчук и писательница Оксана Забужко.

На Тарасовой горе вручили Шевченковские премии 2019 – список лауреатов

В Украине вручили Национальные премии имени Тараса Шевченко.

Мероприятия в честь празднования 205-й годовщины со дня рождения поэта прошли на Тарасовой горе в Каневе.

Премии (200 тысяч гривен каждая), присуждаемые в области культуры, литературы, искусства, публицистики и журналистики, вручил президент Украины Петр Порошенко.

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На Тарасовой горе вручили Шевченковские премии 2019 – список лауреатов / 2 фотографии

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Кто получил Национальную премию имени Тараса Шевченко в 2019 году:

  • режиссер Роман Бондарчук (полнометражный игровой фильм Вулкан);
  • публицист Богдан Горынь (эссе-коллаж Святослав Гординский на фоне эпохи);
  • режиссер-постановщик Ростислава Держипильский (спектакль Энеида Котляревского, Она – Земля Стефаника, НАМLЕТ Шекспира, Оскар и Розовая Дама Э.-Э.Шмитт);
  • писательница Оксана Забужко за книгу И снова я влезаю в танк…;
  • художник Василий Чебаник за проект Графика украинского языка;
  • художественный руководитель – главный дирижер Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейко – за аудиозаписи произведений украинских композиторов в Фонд Украинского радио, концертные программы 2013 – 2018 лет.

К слову, напоминаем, кто получил Национальные премии имени Тараса Шевченко в 2018 году.

Фото: Петр Порошенко

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