Премии имени Тараса Шевченко в 2019 году получили режиссер Роман Бондарчук и писательница Оксана Забужко.

В Украине вручили Национальные премии имени Тараса Шевченко.

Мероприятия в честь празднования 205-й годовщины со дня рождения поэта прошли на Тарасовой горе в Каневе.

Премии (200 тысяч гривен каждая), присуждаемые в области культуры, литературы, искусства, публицистики и журналистики, вручил президент Украины Петр Порошенко.









На Тарасовой горе вручили Шевченковские премии 2019 – список лауреатов / 2 фотографии

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Кто получил Национальную премию имени Тараса Шевченко в 2019 году:

режиссер Роман Бондарчук (полнометражный игровой фильм Вулкан);

публицист Богдан Горынь (эссе-коллаж Святослав Гординский на фоне эпохи);

режиссер-постановщик Ростислава Держипильский (спектакль Энеида Котляревского, Она – Земля Стефаника, НАМLЕТ Шекспира, Оскар и Розовая Дама Э.-Э.Шмитт);

писательница Оксана Забужко за книгу И снова я влезаю в танк…;

художник Василий Чебаник за проект Графика украинского языка;

художественный руководитель – главный дирижер Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейко – за аудиозаписи произведений украинских композиторов в Фонд Украинского радио, концертные программы 2013 – 2018 лет.

К слову, напоминаем, кто получил Национальные премии имени Тараса Шевченко в 2018 году.

Фото: Петр Порошенко