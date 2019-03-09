Сегодня, 9 марта, в Украине отмечают 205-летие со дня рождения поэта Тараса Шевченко.

Тарас Шевченко стал символом свободы, выносливости и справедливости для украинцев. Невозможно переоценить его роль в развитии литературы, культуры, искусства и формировании самоопределения украинского народа.

Факты ICTV собрали достижения Кобзаря, за которые его считают символом Украины.

Доказал миру, что у его нации есть полноценный литературный язык

Его сборник Кобзарь признан филологами всего мира основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка. Стихи и проза Тараса Шевченко доказали, что украинская нация получила полноценную и признанную во всем мире литературу.

Кобзарь переведен более чем на 100 языков мира. В городе Черкассы в 1989 году был открыт единственный в мире музей, посвященный одной книге. И книгой этой стал сборник.

Стал первым украинским диссидентом

Арест Тараса Шевченко стал символом непокорности украинского народа. Его многочисленные произведения против русского царизма вызвали естественный ответ императора Николая I – победитель декабристов и европейских революций 1848 года не мог оставить без ответа свободомыслие бывшего крепостного, выкупленного у помещика Павла Энгельгардта Карлом Брюлловым.

За написание поэм Сон, Гайдамаки и участие в Кирилло-Мефодиевском обществе Тарас Шевченко был арестован и выслан в Оренбург, где повторно был арестован за связь с польскими революционерами.

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Был украинским этнографом

Его творческое наследие признано важным историческим документом в виде написанных им картин из серии Живописная Украина, этнографических описаний обычаев и быта в Оренбурге и на полуострове Мангышлак.

Внес вклад в пробуждение и формирование национального сознания украинского народа

Украинскую идею Тарас Шевченко видел как активную, действенную волю к национальной свободе, как осознание и самоутверждение народа-строителя, как сообщество, которое проходит сквозь века – через живых, и мертвых, и нерожденных.

Эта идея находит удивительно простую и одновременно гениальную формулу – в своем доме своя правда, и сила, и воля.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве показали самую древнюю коллекцию Кобзарей.