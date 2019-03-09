Премії імені Тараса Шевченка у 2019 році отримали режисер Роман Бондарчук та письменниця Оксана Забужко.

В Україні вручили Національні премії імені Тараса Шевченка.

Заходи з відзначення 205-ї річниці від дня народження поета відбулися на Тарасовій горі в Каневі.

Премії (200 тисяч гривень кожна), які присуджуються в області культури, літератури, мистецтва, публіцистики і журналістики, вручив президент України Петро Порошенко.









На Тарасовій горі вручили Шевченківські премії 2019 – список лауреатів / 2 фотографии

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Хто отримав Національну премію імені Тараса Шевченка в 2019 році:

режисер Роман Бондарчук (повнометражний ігровий фільм Вулкан);

публіцист Богдан Горинь (есе-колаж Святослав Гординський на тлі доби);

режисер-постановник Ростислав Держипільський (вистава Енеїда І.Котляревського, Вона – Земля В.Стефаника, НАМLЕТ В.Шекспіра, Оскар і Рожева Пані Е.-Е.Шмітта);

письменниця Оксана Забужко за книгу І знов я влізаю в танк…;

художник Василь Чебаник за проект Графіка української мови;

художній керівник – головний диригент Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Шейко – за аудіозаписи творів українських композиторів до Фонду Українського радіо, концертні програми 2013 – 2018 років.

До слова, нагадуємо, хто отримав Національні премії імені Тараса Шевченка в 2018 році.

Фото: Петро Порошенко