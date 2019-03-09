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Факти / Україна

НАТО допоможе Україні стримати агресію РФ у морі – Климпуш-Цинцадзе

Розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні може стримати агресію Росії проти України.

НАТО допоможе Україні стримати агресію РФ у морі – Климпуш-Цинцадзе

Політика Москви не вселяє надію в те, що Росія відмовиться від агресії проти України у найближчій перспективі.

Тому розширення присутності НАТО у Чорноморському регіоні, лідерство за яким взяли США, грає на користь нашої країни, бо може стримати можливі провокації ворога.

– Це єдиний шлях, – заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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За її словами, Київ сподівається, що США продовжать стежити за ситуацією в Азовському і Чорному морях та посилять тиск на агресора у вигляді економічних санкцій.

Нагадаємо, в ЄС затвердили новий пакет санкцій проти росіян, яких вважають причетними до агресії у Керченській протоці.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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