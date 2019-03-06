Комитет постоянных представителей стран ЕС утвердил пакет санкций против россиян, которых считают причастными к агрессии в Керченской протоке.

Послы ЕС ввели персональные санкции против 8 граждан России, которые причастны к захвату 24 украинских моряков в Керченской протоке.

Об этом в Twitter написал корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Также продлены персональные санкции против 163 человек и 44 юридических лиц в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Эти санкции должны были завершиться 15 марта.

Президент Украины Петр Порошенко одобрительно отреагировал на такое решение ЕС:

– Приветствовую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый “азовский пакет” санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе.

Читайте: США продлили санкции против РФ, введенные из-за Украины

Напомним, что 18 февраля совет министров иностранных дел стран Евросоюза принял пакет санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе.