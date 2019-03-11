Сегодня в Украине небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом в северо-западный – до 7-12 м/с, временами порывы 15-20 м/с.
В Карпатах и на Прикарпатье до 29-34 м/с.
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Температура ночью – от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье, в Одесской области и в Крыму 3-8° тепла.
Днем на западе и севере 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны до 18°.
В Карпатах днем умеренный снег, температура в течение суток 1-6° мороза.
В Киеве сегодня дождь, в течение дня от 7° до 9° выше нуля.
К слову, Факты ICTV писали, что в штате Алабама (США) образовались несколько смерчей, которые привели к большим разрушениям.
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