Сьогодні в Україні невеликий дощ, в Карпатах – з мокрим снігом.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер з переходом у північно-західний – до 7-12 м/с, часом пориви 15-20 м/с.

У Карпатах і на Прикарпатті до 29-34 м/с.

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Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті, в Одеській області та у Криму 3-8° тепла.

Вдень на заході та півночі 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на півдні країни до 18°.

У Карпатах вдень помірний сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.

У Києві сьогодні дощ, протяго дня від 7° до 9° вище нуля.

До слова, раніше Факти ICTV писали, что у штаті Алабама (США) утворилися кілька смерчів, які призвели до великих руйнувань.