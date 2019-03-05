В Украину в марте придет настоящее тепло до +20 градусов. Такая теплая погода продержится до 14 марта.

С сегодняшнего дня в Украине начинается весна и теплая погода продлится до середины марта.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, передает Укринформ.

Все это время прогнозируют очень сильные ветры, ожидаются циклоны и области повышенного атмосферного давления.

Периодически будет дождить и осадки будут сильными. Но будут также длительные солнечные дни и теплый период.

Столбики термометров постоянно будут скакать. До 10 марта даже ночью будет 1-6 градусов, а на юге будет днем ​​от 8 до 12 градусов, на юге и в центральных областях – до 15 градусов днем.

На северо-востоке и на востоке днем ​​будет до 10 градусов. В отдельные дни столбики термометров будут показывать даже до 25 градусов тепла.

Но с с 15 по 17 марта в Украине придет похолодание, которое принесет ночные заморозки до 6 градусов мороза.

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К слову, ранее мы публиковали прогноз погоды в Украине на 8 Марта.