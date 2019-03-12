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Здание НАБУ облили кровью и забросали яйцами

На задержанного мужчины составят административные материалы за нарушение порядка организации и проведения собраний и митингов.

Здание НАБУ облили кровью и забросали яйцами

Работники правоохранительных органов сообщают, что к ним поступил вызов с заявлением о том, что в здание НАБУ пришла группа лиц и совершает неправомерные действия. Участники акции облили вход в Национальное бюро расследований животной кровью, а также бросали яйца и облекеилы фасад наклейками.

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и сотрудники отдела превенции. В ходе установления обстоятельств оказалось, что органы местного самоуправления не были проинформированы о проведении акции протеста.

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Здание НАБУ облили кровью и забросали яйцами / 3 фотографии

Правоохранители установили личность мужчины, который организовал акцию. На мужчину составили административные материалы по ст. 185-1 о нарушении проведения митингов.

Напомним, 9 марта в Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенка, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену.

Фото: Традиция и порядок

Источник: Нацполиция

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