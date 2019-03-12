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Будівлю НАБУ облили кров’ю та закидали яйцями

На затриману особу складуть адміністративні матеріали за порушення порядку організації і проведення зборів та мітингів.

Будівлю НАБУ облили кров’ю та закидали яйцями

Працівники правоохоронних органів повідомляють, що до них надійшов виклик із заявою про те, що під будівлю НАБУ прийшла група осіб і вчиняє неправомірні дії.  Учасники акції облили вхід до Національного бюро розслідувань тваринною кров’ю, а також кидали яйця та облекеїли фасад наліпками.

На місце події прибули наряди патрульної поліції та співробітники відділу превенції. У ході встановлення обставин виявилося, що органи місцевого самоврядування не були проінформовані щодо проведення акції протесту.

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Будівлю НАБУ облили кров’ю та закидали яйцями / 3 фотографии

Правоохоронці встановили особу, яка організувала акцію. На чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 185-1 про порушення проведення мітингів.

Нагадаємо, 9 березня в Черкасах проходили заходи за участю президента України Петра Порошенка, під час яких представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену.

Фото: Традиція і порядок

Джерело: Нацполіція

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