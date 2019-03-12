На затриману особу складуть адміністративні матеріали за порушення порядку організації і проведення зборів та мітингів.

Працівники правоохоронних органів повідомляють, що до них надійшов виклик із заявою про те, що під будівлю НАБУ прийшла група осіб і вчиняє неправомірні дії. Учасники акції облили вхід до Національного бюро розслідувань тваринною кров’ю, а також кидали яйця та облекеїли фасад наліпками.

На місце події прибули наряди патрульної поліції та співробітники відділу превенції. У ході встановлення обставин виявилося, що органи місцевого самоврядування не були проінформовані щодо проведення акції протесту.













Будівлю НАБУ облили кров’ю та закидали яйцями / 3 фотографии

Правоохоронці встановили особу, яка організувала акцію. На чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 185-1 про порушення проведення мітингів.

Нагадаємо, 9 березня в Черкасах проходили заходи за участю президента України Петра Порошенка, під час яких представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену.

Фото: Традиція і порядок