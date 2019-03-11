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Факты / Происшествия

Ветер срывает крыши и валит деревья на авто: последствия урагана в Киеве

В Киеве сегодня, 11 марта, бушует сильный ураган, который уже успел наделать немало беды.

Ветер срывает крыши и валит деревья на авто: последствия урагана в Киеве

Ветер в Киеве достигает 30 м/с, а синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Ураган в столице успел сорвать крыши возле станций метро Золотые ворота и Оболонь.

Читайте: Погода в Украине на сегодня, 11 марта (КАРТА)

Кроме того, деревья массово падают на припаркованные автомобили.

К слову, Факты ICTV уже писали, что же делать водителю, если на авто упало дерево.

Фото: Киев оперативный, dtp.kiev.ua

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