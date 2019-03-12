Через ускладнення погодних умов без світла в Україні опинилися 537 населених пунктів у 15 областях.

Через негоду в Україні без світла залишаються населені пункти у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Донецькій, Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській, Луганській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Найбільша їх кількість у Київській області – 168 та Хмельницькій – 102.

Крім того, у Миколаєві внаслідок падіння частини дерева на маршрутний мікроавтобус травмовані двоє дітей, які госпіталізовані до лікарні.

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У Хмільнику Вінницької області, внаслідок падіння частини дерева загинула одна людина. Через падіння частини покрівлі також є загиблий в Коростишеві, що на Житомирщині.

Внаслідок поривів вітру у 15 областях та Києві залишаються пошкодженими дахи 270 будівель.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві ураган зірвав дахи біля станцій метро Золоті ворота і Оболонь.