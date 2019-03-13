140 тысяч крымчан и севастопольцев получили украинские биометрические загранпаспорта.

Об этом заявил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

– Крымчане продолжают активно получать украинские заграничные биометрические паспорта. Данные Государственной миграционной службы по состоянию на 1 февраля 2019 свидетельствуют, что выдано 140295 загранпаспортов. Страшный сон Кремля начинает становиться реальностью. Деокупация Крыма началась, – отметил политик.

С июня 2017 года граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать 30 стран Европы без получения визы: все страны Евросоюза кроме Великобритании и Ирландии, а также могут посещать Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.

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Напомним, что за прошлый год граждане Украины оформили 4 млн 700 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу. Также в течение 2018 года граждане Украины оформили 1 млн 300 тыс. внутренних ID-карточек.