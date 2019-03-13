140 тис. кримчан і севастопольців отримали українські біометричні закордонні паспорти.

Про це заявив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець.

– Кримчани продовжують активно отримувати українські закордонні біометричні паспорти. Дані Державної міграційної служби станом на 1 лютого 2019 року свідчать, що видано 140 295 закордонних паспортів. Страшний сон Кремля починає ставати реальністю. Деокупація Криму почалася, – зазначив політик.

З червня 2017 року громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть відвідувати 30 країн Європи без отримання візи: всі країни Євросоюзу, крім Великобританії та Ірландії, але можуть відвідувати Швейцарію, Ліхтенштейн, Ісландію та Норвегію.

Українці можуть перебувати там до 90 днів протягом кожних 180 днів.

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Нагадаємо, що за минулий рік громадяни України оформили 4 млн 700 тис. біометричних паспортів для виїзду за кордон. Також протягом 2018 року громадяни України оформили 1 млн 300 тис. внутрішніх ID-карток.