Майже два роки українці їздять в Європу без віз. Перетнути шенгенський кордон можна тільки при наявності біометричного закордонного паспорта.

Для того, щоб вільно подорожувати по Європі необхідно мати біометричний закордонний паспорт.

Ажіотаж спав, черг і проблем з виготовленням паспортів вже немає.

Читайте: 5 важливих уточнень про безвіз

Для тих, хто ще не оформив паспорт, Факти ICTV вирішили нагадати, як і де це робиться і які потрібні документи.

Де оформити

Всі бажаючі громадяни України можуть оформити біометричний паспорт у відділенні Державної міграційної служби або в відділенні Паспортного сервісу Документ.

Повний список адрес відділень всіх організацій з оформлення паспортів можна знайти тут.

Перед тим варто скористатися корисною послугою електронної черги, щоб уникнути неприємних моментів очікування. Записатися можна тут.

Які документи потрібні для оформлення

Для українців старше 16 років

Заява-анкета (заповнюється в центрі); Паспорт громадянина України; Ідентифікаційний код; Сплачений рахунок за адміністративний збір; Старий закордонний паспорт.

Для українців молодше 16 років

Заява-анкета (заповнюється в центрі); Свідоцтво про народження або паспорт, якщо є; Сплачений рахунок за адміністративний збір.

До слова, старий закордонний паспорт перевіряється, але залишається у власника і є дійсним до кінця терміну, зазначеного в ньому.

Під час оформлення співробітник організації сканує відбитки вказівних пальців, фотографує і оцифровує підпис.

Скільки коштує паспорт і скільки чекати

У відділенні ДМС

20 робочих днів – 557 грн 32 коп.

7 робочих днів – 810 грн 32 коп.

3 робочих дня – 810 грн. 32 коп. (робиться при наявності документа, що підтверджує терміновий виїзд за кордон).

Оплатити можна в будь-якому банку і в терміналах Державної адміністративної служби.

У відділенні Паспортного сервісу ДП Документ

7 робочих днів – 1210 грн 32 коп.

20 робочих днів – 957 грн 32 коп.

Оплатити можна у терміналах на місці. У відділеннях є консультанти, які допоможуть швидко і правильно все оплатити.

Коли забрати паспорт і які потрібні документи

За фактом готовності закордонного паспорта вам прийде СМС на вказаний при оформленні мобільний номер.

Також стежити за готовністю документа можна тут, якщо оформили в ДМС або тут, якщо в ДП Документ.

Для отримання біометричного паспорта необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

Нагадаємо, минулого року паспорт громадянина України піднявся на 24-е місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.