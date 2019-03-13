Законопроект реформирования среднего образования направили в Верховную Раду.

Министр образования и науки Лилия Гриневич представила законопроект о реформе среднего образования. Кабинет министров Украины одобрил проект реформы и направил его на рассмотрение в ВРУ.

Реформа предлагает ввести индивидуальные образовательные траектории для детей с инвалидностью и тех, кто находится на домашнем обучении. Для этого разработают индивидуальный план и будут проводить годовые оценивания, которые должны подтвердить уровень знаний ученика.

Лилия Гриневич рассказала, что в школе появятся дисциплины по выбору. Ученики сами смогут выбрать предметы из перечня, желающих изучать, таким образом сформируются межклассовые группы.

Педагоги получат независимость в разработке учебных программ и системы оценивания учащихся. Также в министерстве предлагают учителям проходить педагогическую интернатуру и курсы по оказанию первой помощи.

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Учителя, которые заведуют ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортзалами получат дополнительную оплату. Родители могут участвовать в выборах директора, но вся процедура конкурса будет проводиться независимо.

Чтобы поддержать нацменьшинства, в правительстве предлагают ввести трехстороннюю систему обучения, которая предусматривает преподавание на языках меньшинств.

Крымские татары смогут учиться на родном языке до 11 класса, а наряду с этим основательно изучать украинский, такие же условия предусмотрены для закарпатских венгров.

Напомним, в Украине в этом году открыли электронную библиотеку, где детям можно скачать нужные для обучения учебники.