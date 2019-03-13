PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

МОН пропонує реформувати середню освіту

Законопроект реформування середньої освіти направили у Верховну Раду.

МОН пропонує реформувати середню освіту

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала законопроект про реформу середньої освіти. Кабінет міністрів України схвалив проект реформи та направив його на розгляд до ВРУ.

Реформа пропонує запровадити індивідуальні освітні траєкторії для дітей з інвалідністю і тих, хто перебуває на домашньому навчанні. Для цього розроблять індивідуальний план і проводитимуть річні оцінювання, які мають підтвердити рівень знань учня.

Лілія Гриневич розповіла, що в школі з’являться дисципліни за вибором. Учні самі зможуть обрати предмети з переліку, які бажають вивчати, таким чином сформуються міжкласові групи.

Педагоги отримають незалежність у розробці навчальних програм та системи оцінювання учнів. Також у міністерстві пропонують вчителям проходити педагогічну інтернатуру і курси з надання першої допомоги.

ЧитайтеЯкі класи омине реформа шкільної освіти

Вчителі, які завідують ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортзалами отримають додаткову оплату.  Батьки можуть брати участь у виборах директора, але уся процедура конкурсу буде проводитися незалежно.

Щоб підтримати нацменшини, в уряді пропонують ввести тристоронню систему навчання, яка передбачає викладання мовою меншин.

Кримські татари зможуть навчатися рідною мовою до 11 класу, а поряд з цим ґрунтовно вивчати українську, такі ж умови передбачені для закарпатських угорців.

Нагадаємо, в Україні цього року відкрили електронну бібліотеку, де дітям можна завантажити потрібні для навчання підручники.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Група Метінвест розробила програму профорієнтації
ЗНО та підручники історії: що змінить томос у шкільній програмі
В освіті насильство неприпустиме: українські педагоги починають масштабний протест
Українські ВНЗ завищують вартість навчання – результати аудиту
Школярів Одеської області навчатимуть по інтернету
Невідома отрута у школі: як поводитися, аби врятуватися
Бомбосховище з життєзабезпеченням: навчання у метро Харкова
Визволення заручників і знешкодження вибухівки: тактично-спеціальні навчання на Київщині
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка