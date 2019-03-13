Законопроект реформування середньої освіти направили у Верховну Раду.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала законопроект про реформу середньої освіти. Кабінет міністрів України схвалив проект реформи та направив його на розгляд до ВРУ.

Реформа пропонує запровадити індивідуальні освітні траєкторії для дітей з інвалідністю і тих, хто перебуває на домашньому навчанні. Для цього розроблять індивідуальний план і проводитимуть річні оцінювання, які мають підтвердити рівень знань учня.

Лілія Гриневич розповіла, що в школі з’являться дисципліни за вибором. Учні самі зможуть обрати предмети з переліку, які бажають вивчати, таким чином сформуються міжкласові групи.

Педагоги отримають незалежність у розробці навчальних програм та системи оцінювання учнів. Також у міністерстві пропонують вчителям проходити педагогічну інтернатуру і курси з надання першої допомоги.

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Вчителі, які завідують ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортзалами отримають додаткову оплату. Батьки можуть брати участь у виборах директора, але уся процедура конкурсу буде проводитися незалежно.

Щоб підтримати нацменшини, в уряді пропонують ввести тристоронню систему навчання, яка передбачає викладання мовою меншин.

Кримські татари зможуть навчатися рідною мовою до 11 класу, а поряд з цим ґрунтовно вивчати українську, такі ж умови передбачені для закарпатських угорців.

Нагадаємо, в Україні цього року відкрили електронну бібліотеку, де дітям можна завантажити потрібні для навчання підручники.