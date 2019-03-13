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Факты / Украина

На Херсонщине у мужчины конфисковали овчарку за выгул без намордника

В Херсонской области у мужчины конфисковали овчарку за нарушение правил содержания.

собака

В Херсонской области у мужчины конфисковали овчарку за нарушение правил содержания, сообщает пресс-служба Новокаховского городского суда.

Также мужчина должен заплатить штраф в размере 51 грн и судебный сбор в сумме 384,20 грн.

По информации ведомства, собаку забрали за то, что она дважды нападала на людей во время того, как хозяин выгуливал ее без намордника.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

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К слову, если выгул собаки без намордника нанесет вред здоровью человека, хозяину предусмотрена ответственность по статье о нарушении правил содержания собак и кошек (ст.154 КУ).

Суд принял два постановления о привлечении к ответственности владельца овчарки.

К слову, в селе Никольском Херсонской области бродячая собака напала на 9-летнюю девочку и разорвала ей лицо.

Фото: Dreamstime

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