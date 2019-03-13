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Факти / Україна

На Херсонщині у чоловіка конфіскували вівчарку за вигул без намордника

У Херсонській області у чоловіка конфіскували вівчарку за порушення правил утримання.

собака

У Херсонській області у чоловіка конфіскували вівчарку за порушення правил тримання, повідомляє прес-служба Новокаховського міського суду.

Також чоловік повинен заплатити штраф у розмірі 51 грн і судовий збір у сумі 384,20 грн.

За інформацією відомства, собаку забрали за те, що вона двічі нападала на людей під час того, як господар вигулював її без намордника.

Відзначається, що чоловік повністю визнав свою провину.

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До речі, якщо вигул собаки без намордника завдасть шкоди здоров’ю людини, господарю передбачена відповідальність за статтею про порушення правил тримання собак і кішок (ст. 154 КУ).

Суд прийняв дві постанови про притягнення до відповідальності власника вівчарки.

До речі, у селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.

Фото: Dreamstime

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