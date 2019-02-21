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Загрызла насмерть. Парень натравил собаку на свою девушку во время свидания

В Вознесенске Николаевской области парень на свидании спустил на свою девушку собаку и оставил умирать.

Загрызла насмерть. Парень натравил собаку на свою девушку во время свидания

Девушка, которой диагностировали многочисленные укусы, алкогольную интоксикацию и переохлаждения погибла в реанимации, сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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Подруга погибшей Юлия порталу Новости N рассказала, что пострадавшая вечером встретилась со своим парнем, который пришел с собакой бойцовской породы.

Собака напала на девушку, разорвав ей лицо и пробив зубами череп. Парень оттащил животное от растерзанного тела, но оставил девушку умирать.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Никольском Херсонской области бродячая собака напала на 9-летнюю девочку и разорвала ей лицо.

Фото: Dreamstime.com

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