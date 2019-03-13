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Факты / Украина

ООН: Захваченные Россией украинские моряки – военнопленные

Пленные украинские моряки должны находиться под защитой Третьей Женевской конвенции, считают в ООН.

ООН: Захваченные Россией украинские моряки – военнопленные

24 украинских моряков, которые были захвачены российскими кораблями при выходе из Керченского пролива 25 ноября 2018, могут считаться военнопленными.

Такой доклад о ситуации в Украине опубликован Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН заявили, что пребывание пленных украинских моряков в России не должно нарушать Третью Женевскую конвенцию.

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Кроме этого в докладе говорится, что Россия игнорирует резолюцию Генассамблеи ООН и не допускает представителей организации на территорию оккупированного Крыма.

Как известно, 4 марта исполнилось 100 дней, как 24 украинских моряков находятся в российском плену.

Фото:  Громадське

Источник: УНІАН

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