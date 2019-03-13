Полонені українські моряки повинні знаходитися під захистом Третьої Женевської конвенції, вважають в ООН.

24 українських моряків, які були захоплені російськими кораблями при виході з Керченської протоки 25 листопада 2018 року, можуть вважатися військовополоненими.

Таку доповідь щодо ситуації в Україні опубліковано Управлінням верховного комісара ООН із прав людини.

В ООН заявили, що перебування полонених українських моряків у Росії не повинно порушувати Третю Женевську конвенцію.

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Крім цього в доповіді йдеться, що Росія ігнорує резолюцію Генасамблеї ООН та не допускає представників організації на територію окупованого Криму.

Як відомо, 4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають у російському полоні.

Фото: Громадське