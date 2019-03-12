Следствие РФ назначило психолого-психиатрическую экспертизу еще трем военнопленным украинским морякам.

Среди военнопленных Вячеслав Зинченко, Андрей Драч, Владимир Терещенко. Ранее такую же экспертизу назначили еще 11 морякам, такая процедура нарушает права военнопленных. После этого посол США в Украине призвал РФ освободить украинских моряков.

– Защита украинской стороны возражала против назначения данной экспертизы, – отмечает адвокат Николай Полозов.

Следователи не намерены считаться с возражениями защиты и таки проведут экспертизу. Адвокаты в свою очередь требуют обеспечить им присутствие при проведении экспертизы в отношении каждого пленника.

– Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы относительно украинских моряков, что нарушает их права, Россия обязана немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных. Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным украинцам, – отмечают в полольстви США.

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19 моряков суд РФ оставил под стражей до апреля, а дело еще четырех пленных сняли с рассмотрения и до сих пор не назначили новую дату.

Напомним, украинские моряки, которые были захвачены во время агрессии России в Керченском проливе, отказались давать показания в суде РФ.