Ночью украинские пограничники задержали боевика “ЛНР”, который воевал на Донбассе.

Ночью украинские пограничники задержали боевика “ЛНР”, который воевал на Донбассе, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, мужчина пытался попасть на материковую Украину из аннексированного Крыма вне КПВВ.

Задержанный 1992 года рождения, в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ в составе батальона незаконного военного формирования Заря и имел позывной Коса.

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До этого он был в России, куда его выманили под предлогом трудоустройства.

Слободян отметил, что это является обычной схемой привлечения спецслужбами РФ в ряды незаконных военных формирований.













На админгранице с Крымом задержали боевика “ЛНР” / 3 фотографии

Напомним, в конце февраля на Донбассе задержали боевика, который причастен к катастрофе малайзийского Boeing MH17.