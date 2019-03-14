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Факти / Україна

На адмінкордоні з Кримом затримали бойовика “ЛНР”

Вночі українські прикордонники затримали бойовика “ЛНР”, який воював на Донбасі.

На адмінкордоні з Кримом затримали бойовика “ЛНР”

Вночі українські прикордонники затримали бойовика “ЛНР”, який воював на Донбасі, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, чоловік намагався потрапити на материкову Україну з анексованого Криму поза КПВВ.

Затриманий 1992 року народження, в 2014 році брав активну участь в бойових діях проти ВСУ у складі батальйону незаконного військового формування Зоря і мав позивний Коса.

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До цього він був в Росії, куди його виманили під приводом працевлаштування.

Слободян зазначив, що це є звичайною схемою залучення спецслужбами РФ в ряди незаконних військових формувань.

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На адмінкордоні з Кримом затримали бойовика “ЛНР” / 3 фотографии

Нагадаємо, в кінці лютого на Донбасі затримали бойовика, який причетний до катастрофи малайзійського Boeing MH17.

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