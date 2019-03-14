Вночі українські прикордонники затримали бойовика “ЛНР”, який воював на Донбасі.

Вночі українські прикордонники затримали бойовика “ЛНР”, який воював на Донбасі, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, чоловік намагався потрапити на материкову Україну з анексованого Криму поза КПВВ.

Затриманий 1992 року народження, в 2014 році брав активну участь в бойових діях проти ВСУ у складі батальйону незаконного військового формування Зоря і мав позивний Коса.

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До цього він був в Росії, куди його виманили під приводом працевлаштування.

Слободян зазначив, що це є звичайною схемою залучення спецслужбами РФ в ряди незаконних військових формувань.













На адмінкордоні з Кримом затримали бойовика “ЛНР” / 3 фотографии

Нагадаємо, в кінці лютого на Донбасі затримали бойовика, який причетний до катастрофи малайзійського Boeing MH17.