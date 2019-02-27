Государственная пограничная служба Украины задержала на Донбассе боевика, который причастен к катастрофе малайзийского Boeing MH17.

На Донбассе сотрудники Государственной пограничной службы задержали боевика, который участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования Восток и был причастен к катастрофе Boeing MH17, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Причастность задержанного к катастрофе удалось установить благодаря фотографии, которая сделана на фоне обломков самолета Boeing MH17.

По словам боевика, ему было поручено охранять обломки пассажирского самолета и вещественные доказательства на протяжении почти двух месяцев.

Он добавил, что ракета, которой сбили лайнер малайзийских авиалиний, выпустили из подконтрольной боевикам территории.

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Мужчина добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе в 2014 году. Во время своего дежурства на блокпостах он не раз становился свидетелем издевательств над гражданскими.

В ноябре того же года он сбежал из вооруженного формирования и скрывался в Енакиево.









Пограничники задержали причастного к катастрофе MH17 боевика / 2 фотографии

К слову, на Донбассе боевики похитили украинского госслужащего вместе с его автомобилем.

Фото: пресс-служба ГПСУ