PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пограничники задержали причастного к катастрофе MH17 боевика

Государственная пограничная служба Украины задержала на Донбассе боевика, который причастен к катастрофе малайзийского Boeing MH17.

Затримання бойовика

На Донбассе сотрудники Государственной пограничной службы задержали боевика, который участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования Восток и был причастен к катастрофе Boeing MH17, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Причастность задержанного к катастрофе удалось установить благодаря фотографии, которая сделана на фоне обломков самолета Boeing MH17.

По словам боевика, ему было поручено охранять обломки пассажирского самолета и вещественные доказательства на протяжении почти двух месяцев.

Он добавил, что ракета, которой сбили лайнер малайзийских авиалиний, выпустили из подконтрольной боевикам территории.

Читайте: На Донбассе обострение ситуации, погиб военный – Минобороны

Мужчина добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе в 2014 году. Во время своего дежурства на блокпостах он не раз становился свидетелем издевательств над гражданскими.

В ноябре того же года он сбежал из вооруженного формирования и скрывался в Енакиево.

  • image
  • image
Пограничники задержали причастного к катастрофе MH17 боевика / 2 фотографии

К слову, на Донбассе боевики похитили украинского госслужащего вместе с его автомобилем.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевики на Донбассе похитили госслужащего вместе с авто
Катастрофа MH17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ
Боевики обстреляли военных ВСУ. Четверо бойцов получили ранения
Боевики из гранатомета обстреляли авто украинской группы СЦКК
Заседание добровольцев Донбасса в Москве: возможные варианты и цель
На Донбассе во время разминирования погиб сапер, ранены трое полицейских
Украина призвала координатора ОБСЕ посетить пленных украинцев на Донбассе – Геращенко
ООН создала фонд гуманитарной помощи жителям Донбасса
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка