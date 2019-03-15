Военным горно-штурмовых подразделений увеличат зарплаты на 23%.

Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку повысить денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23%.

Об этом президент сообщил в своем Twitter.

Он также дал поручение приравнять бойцов к подразделению десантно-штурмовых войск.

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Кроме того, президент приказал принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков, строительства новых современных жилых фондов для бойцов горно-штурмовых бригад. Для этого он предложил привлечь силы Государственной специальной службы транспорта.

Ранее Факты ICTV писали о повышении доплат военным, которые находятся на передовой в районе проведения ООС.