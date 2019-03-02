Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военным, которые находятся на передовой в районе проведения ООС.

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военным, которые находятся на передовой в районе проведения ООС, сообщил он в Facebook.

Полторак отметил, что подписал приказ о повышении доплат военнослужащим ВСУ по решению президента Украины Петра Порошенко.

Министр рассказал, что военные, несущие службу на первой линии соприкосновения, будут получать доплату дополнительно 2 тыс. грн, и общая сумма будет составлять 12 тыс. грн.

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На второй линии соприкосновения к доплате добавляется 1 тыс. грн, общая сумма составит 5,5 тыс. грн.

Также будет повышена доплата морякам, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря.

Они будут получать доплату 5,5 тыс. грн, а при выходе на боевые дежурства – 12 тыс. грн.

Напомним, с 1 января в Украине повысили выплаты военнослужащим.